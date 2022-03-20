تشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة منصور بن محمد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي. المرسوم رقم 13 لسنة2022 ، بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي. برئاسة سمو الشيخ “منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم”.

ويضم المجلس في عضويته: معالي المهندس “مطر محمد الطاير”، نائباً للرئيس، ومعالي الفريق “عبدالله خليفة المري”، قائد عام شرطة دبي. و”هالة يوسف بدري”، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، و”سعيد محمد حارب”، أمين عام مجلس دبي الرياضي.

كما يضم “سامي أحمد ضاعن القمزي، محمد علي الكمالي، مريم أحمد الحمادي، موزة سعيد المري”. وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وفق ما ذكرته صحيفة “البيان”.