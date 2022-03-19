ولي عهد أبو ظبي يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد

بسام محمد - متابعة – سماح اسماعيل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولي عهد أبوظبي. نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. الرئيس السوري بشار الأسد.

وجاءت الزيارة في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا. وقد جرى اللقاء في قصر الشاطىء. وأعرب سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.

وقام الرئيس السوري باطلاع سمو الشيخ محمد بن زايد على آخر التطورات والمستجدات على الساحة السورية. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وأيضا. ناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية. كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد حضر اللقاء. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

ومن الجانب السوري حضر. وزير الخارجية والمغتربين “فيصل مقداد”. “منصور عزام” وزير شؤون الرئاسة. والدكتور “بشار الجعفري” نائب وزير الخارجية والمغتربين وعدداً من المسؤولين.

وغادر الرئيس السوري الدولة حيث كان في وداعه في مطار البطين. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

والجدير بالذكر. أن الرئيس السوري قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.