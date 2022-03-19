محمد بن راشد يستقبل حاكم عام كندا

بسام محمد - متابعة _ لمى نصر:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم فخامة ماري سيمون، الحاكم العام لكندا.

وجرى اللقاء في جناح كندا في إكسبو، ورحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفخامة ماري سيمون، والوفد المرافق، حيث استعرض الجانبان مجمل العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور إيجابي مستمر على كافة المستويات، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين لاسيما في مجال التبادل التجاري والاستثماري، كذلك تناول اللقاء ما تشكله مشاركة كندا في إكسبو 2020 دبي، من فرصة لدفع روابط التعاون والشراكة إلى آفاق جديدة تخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وناقش الجانبان الأثر الإيجابي الكبير لمعرض إكسبو 2020 دبي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يمهد له من مزيد من التقارب والتعاون بين الشعوب، وهو ما يترجم نهج دولة الإمارات الداعي إلى نشر أسباب السلام والتعايش وتعزيز العمل المشترك من أجل إيجاد مستقبل أفضل تنعم فيه جميع الأمم والشعوب بأسباب الخير والرخاء والازدهار والتقدُّم.

بدورها، أثنت حاكم عام كندا على المستوى الراقي من التنظيم الذي تتسم به هذه الدورة من معرض إكسبو، مشيرة إلى أن مشاركة كندا تحت شعار “نفكر في المستقبل” في هذا المحفل العالمي الكبير أتاحت لها المجال لإلقاء الضوء على عدد من قطاعاتها الرئيسية التي ترى فيها مساحة رحبة للتعاون والشراكة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتعليم، والتحول الرقمي، والتطبيب عن بُعد، والتكنولوجيا النظيفة، والزراعة، والعلوم الصحية، والفضاء، وغيرها من المجالات التي تركز على صنع مستقبل أفضل للإنسان، وهو ما يتطابق مع أهداف إكسبو.

حضر اللقاء سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الوزراء والمسؤولين.