محمد بن راشد يزور إكسبو دبي 2020 ويتفقّد جناحيّ كرواتيا والدومينيكان

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. معرض “إكسبو 2020 دبي”.

وتفقّد سموه جناحيّ كل من كرواتيا والدومينيكان. وذلك في إطار حرص سموه على الاطلاع على أحدث الأفكار والابتكارات التي يضمها الحدث العالمي الكبير الذي انطلق في دبي، ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في مطلع أكتوبر الماضي بمشاركة 192 دولة وتستمر أعماله حتى 31 مارس المقبل.

واطلع سموه على تصميم جناحي كرواتيا والدومينيكان. ومكونات التي يضمهما جناحي الجمهوريتين.