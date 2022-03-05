موافقة إماراتية على قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع الأوكراني

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أدلت دولة الإمارات العربية المتحدة بصوتها لصالح القرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في أوكرانيا والذي تم اعتماده بأغلبية 32 دولة عضواً في مجلس حقوق الإنسان.

وواجه القرار اعتراضاً من قبل دولتين اثنتين، وامتنعت 13 دولة عن التصويت وذلك في إطار اجتماعات الدورة 49 للمجلس الخاصة بالأوضاع في أوكرانيا.

وبحسب “وام”، يشير القرار إلى الالتزامات الواقعة على عاتق الدول كافة بموجب المادة 2 من الميثاق بالامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، وبتسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

وأكد سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، ودعم الجهود الرامية إلى الحوار وتكثيف الجهود الدبلوماسية على كافة الأصعدة لدعم فرص السلام بما يكفل عودة الاستقرار والأمن ويفسح المجال للحلول السياسية اللازمة تمهيداً لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.