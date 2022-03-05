توضيح عقوبة التعرض لأنثى بشكل يخدش حياءها في طريق عام

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أوضحت النيابة العامة للدولة، اليوم السبت، عقوبة التعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها في طريق عام.

وأشارت النيابة العامة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي. إلى المادة 412 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، بإصدار قانون الجرائم والعقوبات”.

ونصت المادة على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل ذكر تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق. وكل ذكر تنكر في زي امرأة، أو دخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء. فإذا ارتكب الجاني جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً”.