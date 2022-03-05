ولي عهد أبو ظبي يُجري اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأوكراني

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً مع رئيس جمهورية أوكرانيا، فلوديمير زيلينسكي.

وبحث محمد بن زايد والرئيس الأوكراني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية وذلك في إطار الاتصالات والمباحثات التي يجريها سموه مع عدد من قادة العالم بشأن المستجدات على الساحة الأوكرانية.

وبحسب صحيفة “الخليج”، أكد سموه على أهمية إيجاد الحلول السلمية عبر التفاوض والحوار والتفاهم، بعد أن اطلع على آخر التطورات الجارية حالياً في أوكرانيا.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تدعم كل تحرك على طريق التسوية السلمية للأزمة، وحريصة على تقديم المساعدة إلى المدنيين المتضررين من الأزمة في أوكرانيا من منطلق نهجها الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية.

وأكد سموه ضرورة الاستمرار في الاتصالات الجادة لإيجاد حل سياسي للأزمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف وأمنها القومي.