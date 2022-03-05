محمد بن راشد: الإمارات حققت إنجازات عظيمة وسنواجه التحديات كفريق واحد

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أشار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى الإنجازات العظيمة التي حققتها دولة الإمارات، لافتاً إلى التحديات المستقبلية التي ستحتاج إلى تضافر الجهود والعمل كفريق واحد.

وبحسب “الخليج”، قال سموّه في فيديو عبر إنستجرام مخاطباً أبناء الوطن ضمن وسم “ومضات قيادية” أمس الجمعة: “أنجزنا في هذه العشر سنين إنجازاً عظيماً ولكن الطموحات أكبر”.

وأضاف سموه: “هذه السنوات القادمة فيها تحديات ولكن نحن إذا تباطأنا، نتراجع”.

وتابع محمد بن راشد: “نقول الحقيقة ولا نجامل أحداً ولا نخاف من أحد وما نستحي، وما وصلنا إليه شيء جيد جداً يحسدونا الكثير، هذه التحديات نعمل كلنا كفريق واحد من أجل حلها ونمشي إلى الأمام”.