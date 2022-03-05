السفيرة لانا نسيبة: يجب أن تبقى سبل الحوار مفتوحة أكثر من أي وقت مضى

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

صوتت دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا، يدعو لسلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف.

وبحسب “وام”، قالت معالي السفيرة لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة ، خلال الجلسة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، : “لقد صوتنا لصالح هذا القرار، ونشارك الدول الأعضاء في المناشدة لتحقيق السلام ، سلام عادل يدوم من خلال الإقرار بالشواغل المشروعة لجميع الأطراف، ويلتزم أيضًا بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة الداعية إلى احترام الاستقلال والسيادة وسلامة الأراضي”.

وأضافت السفيرة نسيبة: “تدرك دولة الإمارات الحاجة إلى مواجهة هذه اللحظة عبر تجديد الجهود الدبلوماسية والقيادة الدولية، بحيث يتم وضع احتياجات الناس الفعلية في صميم جهودنا. ويجب أن تبقى سبل الحوار مفتوحة بشكل عاجل أكثر من أي وقت مضى، وعلينا السعي معاً لتحقيق ذلك”.

وأضافت : “على الرغم من الانقسامات العميقة، فقد حان الوقت الآن لتحديد كافة الوسائل الدبلوماسية المتوفرة، والانخراط بشكل بنّاء لإنهاء هذا النزاع، وكذلك لا بد من تغليب الحكمة والاعتماد على الخبرة للمضي قدماً”.

وأوضحت أنه: “يجب أن تتركز المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي في استنفاد كافة الجهود، واستخدام جميع القنوات الدبلوماسية، لمنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني”.