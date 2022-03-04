محمد بن راشد: إكسبو 2020 دبي جمع ثقافات العالم و”سوريا” احتضنتها

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أشاد سموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، بعراقة وحضارة سوريا، عقب زيارته الجناح السوري في معرض “إكسبو 2020 دبي”، أمس الخميس.

وقال محمد بن راشد عبر تويتر: “زرت اليوم جناح سوريا في إكسبو 2020.. سوريا الثقافة.. سوريا الحضارة.. سوريا الأبجدية.. سوريا اكتشاف الزراعة.. سوريا العموريين والفينيقيين والآراميين وغيرهم.. سوريا الحضارة العربية والإسلامية”.

وأضاف آل مكتوم: “إكسبو جمع ثقافات العالم اليوم.. وسوريا احتضنتها عبر 8000 عام.. حفظ الله سوريا”.