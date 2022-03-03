اتفاقية لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، اليوم، اتفاقية مع شركة “برومان”، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الميثانول في العالم. لتطوير أول منشأة عالمية المستوى لإنتاج الميثانول في دولة الإمارات وذلك ضمن منطقة تعزيز للكيماويات الصناعية في الرويس.

وستقوم شركة أبوظبي للمشتقات الكيماوية المحدودة “تعزيز”، وشركة “برومان”. ببناء منشأة لتحويل الغاز الطبيعي إلى ميثانول بسعة إنتاجية تبلغ 1.8 مليون طن سنوياً، وفق صحيفة “البيان”.

وتهدف المنشأة إلى تلبية الطلب المحلي والعالمي المتنامي على هذه المادة الكيميائية النظيفة والمتعددة الاستخدامات. والتي تتعاظم أهميتها كمصدر للوقود منخفض الانبعاثات. إلى جانب استخدامها في تصنيع مجموعة واسعة من المنتجات. ويخضع استكمال المشروع إلى استيفاء الموافقات التنظيمية ذات الصلة.