شرطة أبوظبي تلقي القبض على عصابة “أسماك الكريستال”

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ألقت شرطة أبوظبي القبض على 3 آسيويين بحوزتهم ما يقارب 38 كيلوجراماً من مخدر الكريستال. كانت مخفية بداخل أحشاء الأسماك.

وأوضح العميد “طاهر غريب الظاهري”، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي. أن شرطة أبوظبي تمكنت من كشف أسلوب إخفاء المخدرات الذي تبعته العصابة، ظناً منها بأنه سيجعلها في مأمن من أعين رجال الأمن.

وأضاف: “كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون نجاح خطتهم، لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة أخرى موجعة. وتثبت لهم أن رجال الأمن دوماً بالمرصاد و على استعداد دائم للتصدي لهم”.

وأشار إلى أن “هذه العملية تعتبر امتداداً لعملية كبرى تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات. التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي من خلال برنامج الواتساب”.

وأكد، وفق “وام”، أن تطور الأساليب التي تتبعها المديرية والدعم الذي تتلقاه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي. أسهم بدور كبير في تسهيل وتطور أساليب العمل بكفاءة عالية في مواجهة الجريمة مهما اختلفت أشكالها.

ولفت إلى أن “قانون مكافحة المخدرات الجديد الذي بدأ تطبيقه فعلياً بداية هذا العام. سيسهم في خلق الرادع المطلوب لكل من تسول له نفسه محاولة ترويج هذه السموم داخل البلاد”.

وناشد الجمهور بضرورة عدم الاستجابة للرسائل النصية التي قد ترد إليهم من أرقام مجهولة لترويج المخدرات.