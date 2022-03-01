إكسبو دبي يكشف عدد الزيارات حتى اليوم

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اقترب عدد زيارات إكسبو2020 دبي، من 16 مليون زيارة، مع نهاية شهر فبراير الماضي، حيث سجل 15.995.423 زيارة.

وسجل الحدث الدولي رقماً قياسياً جديداً للأسبوع الثالث على التوالي، على صعيد عدد الزيارات الأسبوعية. التي بلغت مليون و276 ألفا و146 زيارة خلال الأسبوع الماضي. ليرتفع عدد الزيارات إلى 4.4 ملايين زيارة خلال شهر فبراير، وفق صحيفة “البيان”.

وشهد الحدث الدولي زيارة أكثر من 30 ألف من رؤساء الدول والمسؤولين والقيادات الحكوميين. منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الماضي، وأكثر من 28 ألف فعالية، بواقع 180 فعالية يومياً.