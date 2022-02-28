‎الإمارات ترسل طائرة مساعدات غذائية إلى غامبيا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أرسلت الإمارات يوم الجمعة الماضية، طائرة مساعدات تحمل 48 طناً من الإمدادات الغذائية الأساسية إلى جمهورية غامبيا. في إطار الدعم المستمر من دولة الإمارات والمساهمة في تخفيف حدة الأوضاع الإنسانية. ودعم المستوى المعيشي لشريحة كبيرة من السكان في العديد من المناطق.

وأشار سعادة “سلطان علي الحربي”، سفير الدولة غير المقيم لدى غامبيا. أن “إرسال هذه الإمدادات الغذائية إلى جمهورية غامبيا. يأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والاستجابة للجهود الإنسانية المبذولة للتخفيف من حدة معاناة الأهالي، خاصة من النساء والأطفال”.

وأضاف أن “جمهورية غامبيا من أوائل الدول المستفيدة من المعونات الطبية الإماراتية المقدمة للحد من انتشار فيروس كوفيد – 19. إذ استقبلت في مايو 2020 طائرة إمدادات ومستلزمات طبية استفاد منها نحو خمسة آلاف من العاملين في قطاع الرعاية الصحية”.

وأوضح سعادته أن “دولة الإمارات أرسلت خلال شهر أبريل من العام الماضي67 طناً من المواد الغذائية. لتعزيز الجهود الحكومية الغامبية في التخفيف من حدة التداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد-19. وامتد تأثيرها لكثير من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”.

تجدر الإشارة إلى أن المعونات الإماراتية لغامبيا خلال العشر سنوات الماضية ناهزت 100 مليون درهم. وتوزعت على العديد من المجالات، كالمشاريع التنموية والاجتماعية والتعليم والصحة والمياه، وغيرها.