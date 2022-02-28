إكسبو 2020 دبي يتخذ قرار جديد بشأن ارتداء الكمامات

بسام محمد - متابعة – علي معلا

يستمر إكسبو 2020 دبي، في الالتزام بالتدابير الاحترازية المعتمدة لمكافحة جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات في كافة الأماكن الداخلية، بينما ألغى القائمون على الحدث الدولي إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الخارجية والمفتوحة، مع تشجيع الزوار والموظفين على الالتزام بارتدائها في المناطق الترفيهية الخارجية، التي تجتذب أعداداً كبيرة من الزوار.

وتظل الصحة والسلامة في طليعة أولويات إكسبو 2020 دبي، ويواصل اتباع التدابير الاحترازية الصارمة في جميع أنحاء موقعه.

حيث يتعين على جميع الزوار البالغة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، إبراز ما يثبت تلقيهم التطعيم أو تقديم، نتيجة سلبية لفحص “بي سي آر” أُجري خلال مدة لا تزيد على 72 ساعة من موعد الزيارة، إلى جانب التدابير الأخرى المتبعة في أرجاء الموقع، ومنها الحفاظ على إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن الداخلية بالنسبة للزوار، والموظفين، والمشاركين، وتوفير مراكز فحص “بي سي آر” لموظفي أجنحة الدول، والعاملين في الخطوط الأمامية، ومقدمي العروض الترفيهية.

ويُذكر أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، كشفت يوم السبت عن تحديثات مهمة بشأن التدابير الاحترازية المعتمدة لمكافحة جائحة كوفيد-19 في الدولة.