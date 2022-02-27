أبوظبي ترفع الطاقة الاستيعابية للوجهات السياحية والفعاليات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حدثت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، الإجراءات الاحترازية، تماشياً مع توجيهات الجهات المعنية الصادرة في الإمارات. فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وأكدت الدائرة، في تعميم موجه إلى مدراء المنشآت الفندقية والسياحية ومنظمي الفعاليات وملاك القاعات والمتاحف والمواقع الثقافية والترفيهية. ضرورة الالتزام بتطبيق 3 تعليمات تتعلق بالوجهات السياحية والفعاليات والمناسبات المجتمعية.

وأوضحت الدائرة، وفق صحيفة “البيان”، أنه “بالنسبة للوجهات السياحية، فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90%. على أن يكون ارتداء الكمامة اختيارياً في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة. مع الالتزام بالتباعد الجسدي واعتماد نظام المرور الأخضر للزوار والموظفين مع استمرار فحص EDE”.

وذكرت الدائرة أنه “بالنسبة للفعاليات فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90%، وارتداد الكمامة اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة. واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) سلبية لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين”.

وأشارت الدائرة إلى أنه “بالنسبة للمناسبات المجتمعية فتقرر رفع الطاقة الاستيعابية إلى 90%. وارتداء الكمامة اختياري في الأماكن الخارجية وإلزامية ارتدائها في الأماكن المغلقة مع الالتزام بالتباعد الجسدي. واستمرار اعتماد نظام المرور الأخضر، أو إبراز نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) لمدة لا تزيد عن 96 ساعة لغير المطعمين”.

وذكرت أنه “سيتم التفتيش من قبل مفتشي دائرة الثقافة والسياحية أبوظبي للتحقق من الالتزام بتطبيق كافة هذه الإجراءات”.