كشف حجم الإيرادات من رسوم الخدمات الاتحادية لعام 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف سعادة “يونس الخوري”، وكيل وزارة المالية. أن إجمالي قيمة الإيرادات المحصلة عن رسوم الخدمات المقدمة في الحكومة الاتحادية للعام الماضي، بلغ 26 مليار درهم.

وبلغت قيمة الإيرادات والمبالغ المحصلة عبر الدرهم الإلكتروني لسنة 2021 أكثر من 14.33 مليار درهم. وفق ما ذكره “الخوري” في حوار أجراه اليوم مع وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأشار إلى أن “تطبيق الضريبة الاتحادية على الشركات اعتباراً من يونيو2023 . يعزز التزام دولة الإمارات نحو استيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة. كما أنها جزء لا يتجزأ من السياسات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار ودعم مشاريع الخمسين.

وتناول سعادته خطط وزارة المالية ومستهدفات الميزانية العامة للاتحاد للعام 2022. والتي تقدر بمبلغ 58.9 مليار درهم ضمن سنوات الخطة 2022 – 2026..