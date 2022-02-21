منصور بن زايد يصدر قرارات بمنح صفة الضبطية القضائية لـ78 مفتشاً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي. قرارات بشأن تخويل صفة الضبطية القضائية لـ78 من مأموري الضبط القضائي في ثلاث دوائر حكومية في إمارة أبوظبي.

وتشمل الدوائر، التنمية الاقتصادية، البلديات والنقل، والثقافة والسياحة. وذلك بما يمنح المفتشين المختصين صلاحية مزاولة مهام الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات الإدارية. التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.

وأدى الموظفون من مأموري الضبط القضائي، اليمين القانونية أمام سعادة المستشار “علي محمد البلوشي” النائب العام لإمارة أبوظبي. في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي.