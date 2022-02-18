سفير دولة الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية جنوب السودان

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

قدم سعادة محمد سالم الراشدي أوراق اعتماده كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى جنوب السودان.

وفي القصر الجمهوري بالعاصمة جوبا، نقل الراشدي إلى فخامة سالفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب سعادة السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية جنوب السودان، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.