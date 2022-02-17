الإحاطة الإعلامية كل أسبوعين.. آخر مستجدات الوضع الوبائي

بسام محمد - متابعة – لجين اسماعيل :

قالت الدكتورة “فريدة الحوسني” المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة القطاع الصحي. إن دولة الإمارات تعمل وبتوجيهات من القيادة الرشيدة على تعزيز كفاءة القطاع الصحي في الدولة.

وأوضحت الحوسني أن “الجهات المعنية تعمل على تحقيق التنمية المستدامة للرعاية الصحية. إضافةً إلى تطبيق السياسات الاستراتيجية والمعايير المتعلقة بقطاع الصحة العامة والرعاية الصحية والوقائية. ووضع التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع الصحي في الدولة”.

وأضافت أن “الدولة استطاعت من خلال النهج الاحترافي. في تعاملها مع الجائحة أن تضع خطة عمل علمية وعملية تعد من أنجح النماذج العالمية في إدارة الأزمة، وكذلك مواصلة الاستباق والاستشراف من خلال تكثيف نطاق الفحوصات الهادفة للتقصي والحد من انتشار الجائحة وتخفيف آثارها على المجتمع».

وشددت على أن، الجهات المعنية تقوم بالتقييم الدوري للقرارات والإجراءات. وذلك لضمان مواكبتها مع الوضع الصحي. وللخروج بالتوصيات والإجراءات الداعمة في الوقت المناسب. ولتوفير المعلومات لأفراد المجتمع بالشفافية وتزويدهم بالمستجدات بشكل دوري واستباقي”.

وأوضحت أنه «بناءً على مستجدات الوضع الوبائي وانخفاض عدد الإصابات في الدولة. نعلن بأنه قد تقرر تغيير دورية انعقاد الإحاطة الإعلامية. لحكومة دولة الإمارات لتصبح كل أسبوعين. لموافاتكم بآخر مستجدات جائحة كوفيد19″.