رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات والمرافق في رأس الخيمة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في رأس الخيمة، اليوم الأربعاء. رفع الطاقة الاستيعابية ورفع حجم المناسبات والتجمعات والطاقة الاستيعابية للمرافق العامة إلى أقصاها.

وتشمل الإجراءات رفع قيود الطاقة الاستيعابية لكافة الأنشطة والفعاليات في مختلف المرافق الاقتصادية والسياحية والترفيهية ومراكز التسوق. إضافة إلى الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل إلى أقصاها.

كما تشمل تقليل مسافة التباعد الآمنة إلى متر واحد في المساجد ودور العبادة. رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للمناسبات الاجتماعية المتمثلة بحفلات الأعراس والعزاء. مع ضرورة الالتزام بنظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

وشدد الفريق على ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بلبس الكمامة. وأخذ التطعيمات والجرعات الداعمة لعودة الحياة الطبيعية وفق أعلى معايير السلامة.