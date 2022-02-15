شرطة أبوظبي تعيد ملايين الدراهم لضحايا الاحتيال

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

‏‎أعادت شرطة أبوظبي 18 مليون درهم من محتالي النصب الهاتفي والجرائم الإلكترونية إلى الضحايا. من خلال مركز التواصل بقطاع الأمن الجنائي. الذي يتلقى بلاغات الاحتيال المالي ومستغلي عملاء البنوك، ويضم عدة بنوك محلية.

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور، إلى توخي الحيطة والحذر بعدم مشاركة معلوماتهم السرية مع أي شخص مجهول. سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية، أو رقم الهوية الإماراتية، أو أية معلومات شخصية.

وأوضحت أن الإطاحة بالمحتالين لا تكتمل إلا بتكاتف المجتمع. إذ يتوجب على الجمهور عدم الدخول أو الضغط في أجهزتهم الذكية على الروابط مجهولة المصدر.

‏‎ وحثت الجمهور على الإبلاغ عند تعرضهم لعمليات احتيالية عن طريق الرقم المجاني 8002626. أو بواسطة الرسائل النصية على 2828، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من خلال تطبيقها الذكي.