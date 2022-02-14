الوظائف والمهارات الأكثر طلباً في الإمارات خلال العام الحالي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه مؤخراً “بيت.كوم”، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط. بالتعاون مع “يوجوف”، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق. أن 76% من أصحاب العمل في الإمارات، ينوون تعيين موظفين جدد خلال عام 2022.

وبحسب مؤشر فرص العمل، تبحث معظم الشركات في الإمارات عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية بنسبة 57%. والقدرة على العمل ضمن فريق 46%، والقدرة على العمل تحت الضغط 41%، بالإضافة إلى المهارات القيادية الجيدة 38%.

ويستند هذا المؤشر الذي يصدر مرتين سنوياً إلى دراسة متعمقة تهدف إلى قياس توفر الوظائف واتجاهات التوظيف السائدة. كما يسلّط الضوء على توجهات سوق العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً، وفق صحيفة “البيان”.

وتعتبر وظائف تنفيذي التسويق بنسبة 18% وتنفيذي المبيعات 18% والمحاسب 17% ومدير المبيعات 17%. أكثر الأدوار الوظيفية طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات خلال الربع المقبل.

كما تعتبر شهادات إدارة الأعمال 32% والهندسة 29% والتجارة 22%، المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الدولة.