كهرباء دبي تضيف 1200 ميجاوات للقدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أن القدرة الإنتاجية الحالية لمجمع حصيان لإنتاج الطاقة في دبي. تبلغ 1200 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستتم إضافة 600 ميجاوات خلال الربع الأخير من العام الجاري. و600 ميجاوات أخرى خلال الربع الثالث من عام 2023.

وستصل بذلك القدرة الإنتاجية للمجمع، الذي تم تحويله مؤخراً ليعمل بالغاز الطبيعي فقط بدلاً من تقنية الفحم النظيف. إلى 2400 ميجاوات.

ووفق “وام”، تم تصميم وبناء مجمع حصيان للطاقة كمحطة طاقة ثنائية الوقود. تعمل بكل من الغاز الطبيعي والفحم النظيف، ولكنها تعتمد حالياً على الغاز الطبيعي فقط.