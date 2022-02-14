إكسبو دبي يحذر زواره من مصادر غير موثوقة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حذر معرض إكسبو 2020 دبي، زواره، من دفع الأموال إلى مصادر غير موثوقة. بشأن التذاكر المجانية لحفل فرقة “كولدبلاي”، المقرر إقامته في 15 فبراير.

وقال إكسبو في بيان على منصته الرسمية: “يقوم بعض حاملي التذاكر المجانية لحفل فرقة كولدبلاي. المقرر إقامته في 15 فبراير، بإعادة بيعها عبر الإنترنت. لذا، وجب أن يحذر إكسبو 2020 دبي زواره من دفع الأموال إلى مصادر غير موثوقة. إذ يستطيع المشتري الأصلي توزيع أكثر من نسخة واحدة لنفس التذكرة، وهو ما يمثل عملية احتيال.”.

وتحمل كل تذكرة رمز استجابة سريعة “كيو آر كود” مختلف يمكن استخدامه مرة واحدة فقط. ولا يمكن لأي زائر تحمل تذكرته رمز استجابة سريعة سبق استخدامه أن يدخل إلى الحفل الموسيقي.