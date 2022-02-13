الرئيس التركي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الأثنين المقبل 14 فبراير الجاري، في زيارة رسمية.

وبحسب “البيان”، سيبحث الرئيس التركي خلال زيارته تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ونقلها إلى مستوى متقدم.

وتؤكد الزيارة اهتمام وحرص قيادتي البلدين على تبادل الزيارات، للاستمرار في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة واسعة من التعاون المثمر، حيث تؤمن قيادة دولة الإمارات بأن تعزيز العلاقات الثنائية لن يسهم فقط في الحفاظ على المصالح المشتركة، ولكن أيضاً في تعزيز ازدهار المنطقة، وتحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.