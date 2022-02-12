الإمارات وإسرائيل توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون السياحي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

بهدف تعزيز التعاون السياحي ودعم العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي، وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم مع إسرائيل.

وبحسب “وام”، وقع المذكرة معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، ومن الجانب الإسرائيلي معالي يوئيل رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي، الذي يزور الدولة في إطار تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال معالي الدكتور الفلاسي – بهذه المناسبة – : ” تأتي مذكرة التفاهم في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام وفي إطار تعزيز العلاقات والشراكات الاقتصادية بين البلدين في قطاعات واعدة والارتقاء بها إلى مستويات أرحب. وسنعمل على تحقيق ربط أقوى في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل جسراً رئيسياً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.

وقال يوئيل رازفوزوف: ” إن مذكرة التفاهم تمثل خطوة تاريخية مهمة في علاقاتنا مع دولة الإمارات. وندعو دول الخليج كافة إلى أن تحذو حذوها لنبني معاً واقعاً إقليمياً جديداً يقوم على الرخاء والأمن والاستقرار لشعوبنا، من خلال إقامة علاقات هادفة من شأنها أن تؤدي إلى فوائد اقتصادية كبيرة لأسواقنا وصناعاتنا السياحية”.

وتقدم معاليه بالشكر لفرق العمل المشتركة التي عملت على صياغة هذه المذكرة من الجانبين الإماراتي والإسرائيلي.

ويتبنى الجانبان بموجب مذكرة التفاهم إجراءات لتشجيع وتطوير السياحة بين البلدين وتعزيز التعاون بين مؤسساتهما السياحية في كل من القطاعين العام والخاص، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بالسياحة والسفر في البلدين، بما في ذلك، الفعاليات السياحية المخطط لها، ويشجع الجانبان التعاون القائم على تبادل المعرفة في السياحة ذات الاهتمام الخاص، بما في ذلك سياحة المغامرات، وسياحة الأعمال، والسياحة المستدامة، وسياحة الاستشفاء والاستجمام.

وسيعمل الجانبان على تطوير التعاون الفني في مجالات التعليم السياحي والتدريب المهني، وكذلك التعاون في الأنشطة التسويقية والترويجية، وتشجيع المشاركة المتبادلة في الفعاليات والمعارض السياحية في كلا البلدين، ومشاركة ممثلي القطاع الخاص في الفعاليات والمعارض السياحية بجانب ممثلي الطرفين، فيما يتبنى الجانبان إقامة فعاليات ومهرجانات إقليمية مشتركة واستضافة مؤتمرات واجتماعات مشتركة لوكلاء السفر والمهن السياحية الأخرى ذات الصلة بغرض تعريف القطاع الخاص في الدولة المعنية إلى شركائها في القطاع في الدولة الأخرى.