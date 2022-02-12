النيابة العامة الإماراتية توضح عقوبة “جريمة التسول” في الدولة

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

نشرت النيابة العامة الإماراتية تغريدةً عبر تويتر، وضحت من خلالها عقوبة التسول.

وأوضحت النيابة أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن /5,000/ خمسة آلاف درهم كل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة”.

وتابعت: “ويعد ظرفاً مشدداً إذا ارتكبت جريمة التسول في الأحوال الآتية:

1. إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش.

2. إذا كان المتسول قد اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتغرير بقصد التأثير على الآخرين لاستدرار عطفهم”.

وتأتي هذه العقوبة طبقاً للمادة 475 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات.