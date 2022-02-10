محمد بن راشد يتفقد مسار الدراجات الجديد في دبي

بسام محمد - متابعة – لجين اسماعيل :

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطئ جميرا في دبي.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “ضمن متابعاتي الميدانية اليوم. تفقدت مسار الدراجات الجديد الملاصق لشاطيء جميرا.. مسار جميل نضيفه لـ 520 كم من مسارات الدراجات الهوائية في دبي. والتي تمر على أجمل معالم المدينة” .

وأضاف سموه: “سأبقى في الميدان حتى تصبح دبي. المدينة الأفضل للعيش في العالم بإذن الله”.