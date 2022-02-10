“الإمارات للألمنيوم” تعتزم بناء أول منشأة لإعادة التدوير في الدولة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

كشفت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، أنها تخطط لبناء منشأة لإعادة تدوير الألمنيوم. بقدرة إنتاجية تبلغ 150,000 طن سنوياً. كأول مصنع لإعادة التدوير تبنيه الشركة، ومن المقرر أن يكون الأكبر في الإمارات.

وتعتزم الشركة تسويق الألمنيوم المعاد تدويره تحت الاسم الترويجي “إترنال”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وستعمل المنشأة على إعادة تدوير خردة الألمنيوم المستهلكة مثل إطارات النوافذ المستعملة. بالإضافة إلى خردة الألمنيوم غير المستخدمة الناتجة عن عمليات بثق الألمنيوم. وسيتم تحويل الألمنيوم المعاد تدويره إلى اسطوانات عالية الجودة ومنخفضة الكربون.

وستحصل الشركة على خردة الألمنيوم اللازمة لتشغيل مصنع إعادة التدوير بشكل أساسي من دولة الإمارات والمنطقة المحيطة. فأكثر من نصف خردة الألمنيوم الناتجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتم حالياً التخلص منها أو تصديرها.

وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً بدراسات جدوى المشروع، ومن المحتمل أن يبدأ إنتاج المصنع في العام 2024.

وتتطلب عملية إعادة تدوير الألمنيوم قدراً بسيطاً من الطاقة مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام. وينتج عن عملية إعادة التدوير انبعاثات أقل بكثير من الانبعاثات الناتجة لإنتاج الألمنيوم لأول مرة.

ويتوقع المعهد الدولي للألمنيوم أن يوفر الألمنيوم المعاد تدويره ما يصل إلى 60% من إمدادات الألمنيوم العالمية بحلول العام 2050.