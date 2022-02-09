الإمارات وجهة عالمية لصناع السينما

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تواصل الإمارات العمل على تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للإبداع والمبدعين، ومركز دولي يستقطب أمهر وأبرز صناع السينما.

ودعمت جهودها ومبادراتها في هذا الصدد، وفق صحيفة “البيان”. بعد أن أدرج مكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب في الإمارات، فئة +21، ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية.

وأثنى موقع “فوربس” على الخطوة المعلن عنها أخيراً، ولا سيما لناحية تطبيق هيكليات من شأنها أن تخلق بيئة أكثر شمولية عالمياً. تتناغم ومخططات دولة الإمارات.

ويوفر هذا التوجه إغناء استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي في الإمارات، وفق “البيان”. واستقدام المواهب الأجنبية ضمن مخطط التنوع الاقتصادي الجديد الذي تشهده الدولة.

وانعكست سلسلة السياسات الإبداعية الجديدة في الإمارات، حسب التقرير، تأثيراً قياسياً في مجال الاقتصاد الإبداعي والسياحة. وبروز الشركات الناشئة والاستثمارات حتى في فترة الجائحة التي اجتاحت العالم في العامين الماضيين.