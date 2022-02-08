الإمارات ضمن مجموعة الدول القائدة عالمياً في النضج الرقمي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

صنف تقرير البنك الدولي لعام 2021، دولة الإمارات، ضمن مجموعة الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية.

وأوضحت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن “تقرير النضج الرقمي الحكومي للبنك الدولي. يقيس مستويات نضج التحول الرقمي، والاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في تسيير العمل بالقطاع الحكومي في 198 دولة”.

وأشارت، وفق صحيفة “البيان”، إلى أن “التقرير قسم الدول إلى 4 مجموعات. شملت الأولى الدول القائدة عالمياً في نضج التكنولوجيا الحكومية. حيث ضمت 43 دولة، على رأسها الإمارات، ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وكندا وسويسرا وبريطانيا”.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في النطاق العريض اللاسلكي، وعناصر شراكات القطاع الخاص. والرابعة عالمياً في الأمن السيبراني، والأولى عربياً، والسابعة عالمياً، في مؤشر جودة البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. فيما تصدرت عربياً، واحتلت المركز التاسع إقليمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية.