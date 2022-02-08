دبي.. اعتماد سياسة الحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

اعتباراً من أول يوليو 2022، قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي “تنفيذي دبي” اعتماد سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط، في جميع المتاجر بدبي كمرحلة أولى.

ويأتي هذا القرار بهدف الحفاظ على الاستدامة البيئية وتغيير سلوكيات الاستخدام المفرط للمواد البلاستيكية.

وسيتم بموجب السياسة المعتمدة إطلاق حملة توعوية شاملة لأفراد المجتمع والقطاع الخاص بهذا الخصوص.

وبحسب “البيان”، تتضمن المتاجر المقصودة على سبيل المثال: محلات بيع التجزئة ومحلات الأقمشة والإلكترونيات والمطاعم والصيدليات وطلبات التوصيل وطلبات التجارة الإلكترونية.

وسيتم تقييم التجربة على مراحل إلى أن يتم حظر استخدام هذه الأكياس بشكل كامل خلال عامين من التطبيق ودراسة التغيرات في سلوكيات أفراد المجتمع.