مسبار الأمل ينشر الدفعة الثانية من البيانات العلمية حول المريخ

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ “مسبار الأمل”، الدفعة الثانية من البيانات العلمية. التي جمعتها الأجهزة العلمية التي يحملها “مسبار الأمل” على متنه. ضمن مهمته العلمية لاستكشاف مناخ الكوكب الأحمر وغلافه الجوي.

وتتضمن الدفعة الثانية التي تم نشرها 76 جيجابيت من المعلومات والصور والبيانات العلمية. التي جمعتها الأجهزة العلمية التي يحملها “مسبار الأمل” على متنه خلال الأشهر الأولى لبدء مهمته العلمية حول الكوكب الأحمر. وتحديداً في الفترة ما بين 23 مايو إلى 31 أغسطس 2021.

وكان “مسبار الأمل” أعلن التزامه بنشر البيانات العلمية التي يجمعها المسبار، وفق “وام”. وإتاحتها مجاناً للمجتمع العلمي حول العالم، وذلك على دفعات ربع سنوية، أي كل ثلاثة أشهر.

وقام بالفعل في أكتوبر الماضي بنشر الدفعة الأولى من البيانات العلمية التي جمعتها الأجهزة العلمية الثلاثة للمسبار خلال الفترة الممتدة ما بين 9 فبراير و22 مايو 2021.

وتضمنت الدفعة الأولى من البيانات العلمية صورا فريدة للمريخ ترصد ملاحظات غير مسبوقة. حول سلوك غازات الغلاف الجوي للكوكب الأحمر والتفاعلات التي تحدث بينها. وتظهر هذه الملاحظات اختلافات كبيرة في وفرة كل من الأوكسجين الذري وأول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي العلوي للمريخ في الجانب النهاري من الكوكب. كما تكشف عن هياكل لم تكن متوقعة من ناحية الحجم والتعقيد.