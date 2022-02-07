أصحاب السمو يهنؤون حاكم عام نيوزيلندا باليوم الوطني

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة. برقية تهنئة إلى “سيندي كيرو”، الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

وأرسل صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “سيندي كيرو”.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “جاسيندا آرديرن”، رئيسة وزراء نيوزيلندا.