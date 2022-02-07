اعتماد استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2030

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ترأس سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. الاجتماع الثامن والستين للمجلس والذي عقد عن بعد، بحضور معالي “سعيد محمد الطاير”، نائب رئيس المجلس.

واعتمد المجلس الخطط والأهداف المحدثة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030. لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات أبرزها نجاح إطلاق هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن برنامج الهيئة للفضاء “سبيس دي”. الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في يناير 2021. حيث تعتبر الهيئة أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تستخدم الأقمار الاصطناعية النانوية في نشاطاتها.

كما استعرض المجلس الأعلى للطاقة الآليات والبرامج التي قامت بها الهيئات المعنية التابعة للمجلس في قطاعات إنتاج المياه والكهرباء والصناعات وإدارة النفايات والنقل البري. للحد من الانبعاثات الكربونية والتي حققت نسب تخفيض جذرية لعامي 2019 و2020.

واعتمد المجلس الخطط والأهداف المحدثة لتخفيض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30% في نهاية عام 2030. لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050.

كما تناول الاجتماع المرحلة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 6 لسنة 2021. بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة دبي. واعتمد الإطار التنظيمي بين مقدمي خدمة التبريد والمستهلكين لضمان فعالية إصدار التصاريح والفوترة.