محمد بن راشد.. خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان

بسام محمد - تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بخالص تعازيها لأسرة الطفل المغربي “ريان” الذي توفي بعد خروجه من البئر بلحظات بعد أن بقي بداخله لمدة 5 أيام.

حيث قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “خالص تعازينا ومواساتنا لأسرة الطفل ريان .. وللشعب المغربي الشقيق .. وللإنسانية جمعاء التي فجعت لفقده رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه .. وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان”.

ويُذكر أن الديوان الملكي المغربي قد أعلن وفاة الطفل ريان، الذي سقط في بئر عميق، بعد عملية إنقاذ للوصول إليه استمرت لمدة 4 أيام.

وأفاد الديوان الملكي، أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر.

وتحركت سيارة الإسعاف تجاه مدخل النفق تمهيداً لإخراج الطفل ريان بعد 5 أيام من سقوطه ببئر جافة يبلغ عمقها 32 متراً.

وكان والدا ريان قد نزلا قبلها بدقائق من سيارة الإسعاف وتوجها إلى مدخل النفق ذاته.