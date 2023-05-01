الدهن في العتاقي..فيفي عبده ترقص على وحده ونص بالاسود القصير..ومتابع لمي نفسك

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رياض - احمد صلاح - فيفي عبده هي فنانة مصرية معروفة، ولدت في 23 نوفمبر 1946 في مدينة السويس بمصر. بدأت حياتها الفنية في الستينيات، وقدمت العديد من الأدوار المميزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

وتعتبر فيفي عبده من الفنانات الشهيرات في مصر والوطن العربي، وتتميز بأسلوب كوميدي فريد وموهبة فنية استثنائية. وقد تميزت بأدوارها المميزة في العديد من الأفلام الناجحة، مثل “البطة السوداء” و”المرايا” و”المتسول” و”الأسطورة”، وغيرها الكثير.

وقد حصلت فيفي عبده على العديد من الجوائز والتكريمات لعملها الفني، وتعتبر واحدة من أهم الشخصيات الفنية في مصر والعالم العربي. وتظل فيفي عبده حتى الآن نموذجاً يحتذى به في الكوميديا والفن المسرحي والتلفزيوني في الوطن العربي.

بالإضافة إلى أعمالها الفنية السينمائية، شاركت فيفي عبده في العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، ومن أبرزها مسرحية “الرجل الذي باع ضميره” و”العروسة الصغيرة” و”المرأة الحديدية”. كما شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية والمسابقات الفنية، وكانت عضوة في لجنة تحكيم برنامج “ستار أكاديمي” في موسمه السابع.

وتتميز فيفي عبده بشخصية فريدة وجريئة، وتعرف بحضورها القوي وتعاملها الساخر مع الجمهور والإعلام. وقد اثارت بعض تصريحاتها الجريئة والمثيرة للجدل الكثير من الجدل في وسائل الإعلام والمجتمع.

وتعتبر فيفي عبده إحدى رموز الفن الشعبي في مصر والوطن العربي، وقد أثرت في أجيال كثيرة من الفنانين والمشاهدين. وتظل حتى الآن نجمة لامعة في عالم الفن، وتواصل العمل والإنتاج الفني بشكل مستمر.