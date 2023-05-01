انت الان تتابع خبر انت واخد كام حباية انهارده دا كتير.. المشهد المحذوف من فيلم اصحاب ولا اعز لا فنان مشهور مع مني زكي في غرفة نومها..ومتابع براحه عليها شويه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت الدنيا باسرها ولم تقف بعد الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعيه واحدث ضجه كبيره جدا بعد انتشار الفيديو الذي جاء من فيلم للفنانه الكبيره منى زكي وهو فيلم اصحاب والاعزاء والذي جاء فيه مشاهد في غايه الجراءه من الفنان الكبيره منى زكي والتي تعرضت الى انتقادات كبيره جدا بسبب مقطع الفيديو لازم تشرب بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

والامر الذي جعل الفنان منى زكي محل انتقادات هو مشهدها داخل احد المولات الكبيره جدا وهي تقوم بوضع ملابسها الداخليه في شنطه ملابسها وحقق الفيلم نجاحا كبيرا جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وشهره كبيره جدا وجنه الفنانه الكبيره منى زكي ما يقارب 19 مليون جنيها من وراء فيلم اصحاب ولا اعزاء.

وتعرض الفيلم لانتقادات كبيره جدا من قبل المتابعين والجمهور بسبب هذا المشهد الذي اعتبره البعض انه مشهد مؤثر وانه يحث على انتشار الفوضى وانتشار الفسق والفجور داخل مجتمع المصري.