انت الان تتابع خبر بدون خجل .. مراهقة مصرية فائقة الجمال هزة يمين وهزة شمال بوصلة رقص قوية جننت الشباب تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن العربي سما المصري وتقوم بخلع ملابسها الداخليه امام الكاميرا وتنشر الفيديو على منصه التيك توك من اجل المال .. اتفرج والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - احتل الرقص بكل أنواعه مكانة كبيرة في حياة المصريين القدماء، ولعب دورا مهما في مجتمعهم، بل إنه أصبح جزءًا من الطقوس الدينية، فأقيمت حفلات الرقص المقدس في كثير من المناسبات والأعياد وخاصة الرقص الدينى والجنائزى منها رقصات حاتور وإيزيس،

ومن هنا ظهرت نقوش الرقص على جدران المعابد لإدخال السرور في اعتقادهم على قلب المتوفى.

وفى القرن السادس عشر تميز الرقص في القصور وبين الطبقة المتعلمة بالهدوء في أداء الحركات التعبيرية بينما اتسم الرقص بالسرعة والحركات البهلوانية في أواسط العامة، وأصبح لكل بلد رقصات تخصها دون غيرها

فظهرت في أوروبا رقصات التانجو والسامبا والفوكس والرقص على موسيقى الجاز، كما ظهرت رقصة الشارلستون التي مهدت إلى الرقصات الحديثة كالروك آند رول، والتويست.