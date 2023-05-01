انت الان تتابع خبر الجديد شديد..سما المصري هتوريك كل حاجه بالمجان في غرفة نومها ومتابع :مين عضك فيها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المره الاولى التي تقوم فيها سما المصري بعرض اجزاء كبيره جدا من جسدها بنشر عده صور لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

فاجأت الراقصة سما المصري متابعيها وجمهورها الكبير ونشرت صورة عدة صور أظهرت فيها الجزء العلوي من جسدها بكامل من فيديو مباشر كانت تتحدث فيه مع جمهورها عبر السوشيال ميديا.

ودائما ما تقوم سما المصري بالتعليق على صورها و علقت سما على الصورة قائلة: هاموت واعرف انا ليه في لايف تويتر باطلع مقلوبه ومتشقلبه بالشكل دا والتصوير بيطلع منه حاجات غريبه جدا جدا بس بصراحه حريه بس في أجزاء بسيطه طالعه معدوله.

وانهالت عليها التعليقات بصورة كبيرة جدا بعد هذا الفيديو الذي انتشر بصوره كبيره علي صفحات التواصل الاجتماعي