انت الان تتابع خبر خلاها تصرخ وتبكي من شده ما فعله بها..ما فعله الزعيم عادل امام مع فنانه مشهوره جعلها تبكي وتصرخ باعلى صوتها من فيلم رساله الى الوالي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كانت الفنانه الجميله التي شاركت مع الزعيم شاركت معه اكثر من 15 فيلما استطاعت من خلاله تحقيق شهرتها ولكن ابتسمت افلامها مع عادل امام بالمشاهد القويه والجريئه والتي لم ترفض يوما ما اي مشهد لها مع الزعيم عادل امام ومن اشهر افلامها مع الزعيم في الرساله الى الوالي الذي حقق نجاحا كبيرا والذي من خلاله كان اقوى مشهد الذي جعل الفنانه يسرا تصرخ باعلى صوتها.

عن معامله الزعيم عادل امام لها في احد البرامج التلفزيونيه وعن مشهدها القوي مع الفنان مصطفى متولي الذي قام بشد خيط فستانها مما ادى الى صرفتها وبكائها الشديد وبسببها توق فا كاملا وقالت الفنانه يسرا عن الزعيم عادل امام.

وفي حديثها عن تأثير عادل إمام عليها ، أشارت إلى أنها اعتذرت عن أحد الأفلام بسببه ، فوافقت على فيلم تلفزيوني مع المرحوم ممدوح الليثي ، وتحدث معها عادل إمام على عبر الهاتف ، تطلب منها أن تذهب إليه في اليوم التالي إلى الإسكندرية بحقيبة تحتوي على ملابسها باللون الأسود لأنها ستصور معه فيلمًا ، وجعلتها تعتذر عن فيلمها الذي وافقت على تصويره معه شخص يعيش مرة واحدة.

وقالت يسرا في أكثر من مقابلة إن عملها مع عادل وضعها في مكانة مرموقة ، وأنه على المستوى الإنساني لديه ذكاء غير عادي ، تمامًا كما هو إنسان إلى حد كبير ووطني.