انت الان تتابع خبر صرخت بأعلى صوته كفايه كده..بطولة المومس الفاضله يسرا المشهد المحذوف من فيلم رساله الى الوالي مع فنان مشهور والمخرج يغضب بسبب بكاء ونزيف يسرا..وما فعله المخرج كان صدمه لها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعه الفنانه يسرا ان تخطف قلب الفنان عادل امام في اكثر من مشهد وفي اكثر من عمل سينمائي جمع بينهما حيث كان عادل امام السبب الوحيد للفنانه يسرا الذي جعلها تعشق الفن وتقوم بالتمثيل معه في العديد من الافلام السينميه التي تجاوزت ما يقارب من 17 فيلما جمع بين يسرا وعادل امام.

وإذا نظرنا إلى كل هذه الأعمال فسنجد لهم علامة في حياتهم المهنية وقد حققوا نجاحًا كبيرًا ، الانسجام الذي نراه على الشاشة. وأكدت يسرا أن السبب الأكبر لذلك هو عادل إمام و كان أكثر الافلام التي حصلت فيها مواقف كان فيلم رسالة الى الوالي والتي جلعت يسرا تصرخ باعلي صوتها.

وقالت يسرا خلال لقاء تلفزيوني معها على برنامج الصحراوي مع أمير كرارة. إن مشاهد عمل عادل إمام من أفضل المشاهد الفنية. لأنه يعرف كل الحاضرين بأسمائهم ويتجمعون حوله وهو يتحدث. معهم ويذكر المواقف بينهم وأضافت أنه بالرغم من هذا الجو الممتع فهو شديد الالتزام ولا يحب مشاهدته مرة أخرى إلا إذا شعر أنه لم يؤدها بالشكل الذي يريده.

و أوضحت في نفس اللقاء أنه كان السبب وكاتب السيناريو الراحل وحيد حامد لقبول العمل في فيلم عمارة يعقوبيان لأنه لم يكن مناسبا لها أن يكون لها دور في العمل غير دور بالحجم. من خمسة مشاهد فقط ، وخلال لقائهم مع وحيد كامد طلبت منها الرئيسة تصوير العمل ولم تستطع الرفض بعد ذلك قرأت الدور والتقيت وقلدت الشخصية الحقيقية