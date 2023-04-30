انت الان تتابع خبر انت واخد ايه بكاء ونزيف وصراخ.. 17 عملا جمعهما وأنقذ حياتها مرتين يسرا وعادل إمام في مشهد تحول إلى حقيقة من فيلم رساله الى الوالي..والمخرج يغضب بصورة كبيرة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رحلة فنية وإنسانية طويلة جمعت الفنانة يسرا مع القائد عادل إمام ، وشاركت معه في أكبر عدد من الأعمال أكثر من أي فنانة أخرى.

اعترفت يسرا في أكثر من مقابلة تلفزيونية أن عادل إمام كان له الفضل الكبير في نجاحها وخياراتها ، وكانت أعمالهم من بين أكثر الأعمال نجاحًا في الوطن العربي فشكلوا ثنائيًا فنيًا أسعد الجمهور عندما شاهدوه. على الشاشة.

يسرا ما عادل امام في احد الافلام الشهيره التي جمعتهما والتي تسبب في نزيف وبكاء يسرا المشهد الجري الذي جمع بين مصطفى متولي والفنان الكبير عادل امام والفنان يسرا حيث قام مصطفى متولي بنزع القميص من علي ظهر يسرا مما تسبب لها في نزيف وبكاء شديد.

شاركت يسرا معه في 18 إنتاجًا سينمائيًا تنوعت بين الكوميديا والسياسة والاجتماعية وحققت جمهورًا كبيرًا بدأ بفيلم شباب يرقصون فوق النار واستمر بعد ذلك وقدموا معًا أذكياء لكن غبي. ليلة شتاء دافئة . يعيش الإنسان مرة واحدة. جزيرة الشيطان. عند بوابة الوزير. الانس والجن. كراكون في الشارع رسالة إلى الوالي و الولادة و الإرهاب والكباب و المنسي و أفوكاتو و طيور الظلام عمارة يعقوبيان و بوبوس.