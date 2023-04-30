انت الان تتابع خبر كأنه مشهد حقيقي.. صراخ باعـ لي صوت بطولة الحسناء الفنانة سهير رمزي براحة عليا الله يسترك.. في مشهد مع عادل امام من فيلم رساله الي الوالي.. ومغرد غلبتي انجي خوري ويسرا والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تم نشر على موقع تواصل الاجتماعي بفيديو قديم للفنان المصري عادل امام والفنانه سهير رمزي من فيلم المذنبون الفيلم الذي في وقته استطاع ان يجذب اليه الكثير من عشاق ومحبي السينما المصريه القديمه.

ويعتبر الفنانه المصري عادل امام وسهير رمزي من اقوى واجمل الثنائيات في الافلام والسينما القديمه وقدموها العديد من الافلام من ممنوع في ليله الدخله وايضا المذنبون وحتى لا يطير الدخان والعديد من الاعمال الفنيه.

وتم تداول فيديو من فيلم المذنبون يظهر الفنانه المصريه عادل امام مع الفنانه سهير رمزي في موقف رائع لكنه لا يناسب الكثير من المتابعين