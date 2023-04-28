انت الان تتابع خبر بدون خجل ولا حياء منها.. فيديو جديد للبطلة رهف القنون مع حبيبتها فوق السرير في بث مباشر..والجمهور في صدمة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال الهاربه رهف القانوني تثير ضجه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الفيديوهات التي تقوم بنفسها على صفحتها الخاصه على حسابي الشخصيه على انستقرام.

فيديو جديد لها على صفحتها الخاصه على الانستقرام هي وصديقاتها و حبيبتها وهي تقوم بتقبيلها في اوضاع جريئه جدا وغير اخلاقيه في غرفه نومها الامر الذي جعل رهف القانون تشتهر بصوره كبيره جدا بعد هذا الفيديو الذي وصفه المتابعون بانه غير اخلاقي.

في خطوة جريئة ، أعلنت رهف القنون انضمامها رسمياً إلى منصة “onlyfans” التي يتم فيها مشاركة الصور والفيديوهات مقابل اشتراك شهري من متابعيها الراغبين في متابعة صاحب الحساب ومشاهدة الفيديوهات.

جدير بالذكر أن جمهورها السعودي بدأ حملة ضدها مؤخرًا ، بعد أن نشرت مقطع فيديو لها وهي تقبل صديقتها أو حبيبتها على شفتيها ، بمقاطع استفزازية للجمهور أغضبت الشعب السعودي.