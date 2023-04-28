انت الان تتابع خبر انت واخد كما حبابه تعبت منك..تسريب فيديو جديد لا المومس الفاضلة إلهام شاهين في غرفة نومها عندما تحول المشهد الي حقيقة..والجمهور في ذهول والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استطاعت الفنانه المصريه الكبيره التي صالت وجالت في السينما المصريه محققه نجاحا كبيرا جدا في الافلام التي خاضتها سواء مع الفنان عادل امام او مع الفنانين وكان احدث فيلم لها واقوى مشهدها مع الفنان كريم عبد العزيز في احد المشاهد الجريئه التي جاءت واحدث الضجه كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وتصدرت مواقع البحث التواصل.

حيث قامت الفنانه الكبيره والجميله الهام شاهين في مسرحيه اقترحت عليها النجم الكبيرة سميحه ايوب ان قامت بعرض على الفنانه الهام شاهين بالاشتراك في مسرحيه المومس الفاضله التي صالت وجالت فيها والتي احدثت ضجه كبيره جدا فورا نزول هذه المسرحيه وهي مسرحيه المومس الفاضله.

ولكن اسم المسرحيه جعل الجمهور والمتابعين في حاله من الغضب الشديد والاستياء الكبير جدا بسبب اسم المسرحيه التي تشارك فيها الفنانه الهام شاهين هذه المسرحيه من تاليف الكاتب الفرنسي الكبير كارتر والذي وصف فيه رحلته الى باريس وكذلك الى الطبقات المتعدده واختلاف الطبقات بين مجتمع فقير واخر غني.