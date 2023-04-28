انت الان تتابع خبر هو التمثيل كدا أقوي مشهد ممنوع في فيلم الانس والجن بطولة يسرا وعادل امام بسبب مشهد ممنوع في ليله الدخله.. والجمهور في فيلم عصافير النيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حلت الفنانة يسرا ضيفة على برنامج أنا والقناع مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وكشفت خلال الحلقة على العديد من الأسرار في حياتها.

وأكدت الفنانة يسرا أنها أثناء جنازة الفنان الراحل سمير غانم تحدثت مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، ولم تخبرها بأن زوجها توفي أو أنها في جنازته وأخبرتها بأنها مشغولة في تحضير ملابسها للذهاب حفل زفاف في المساء،

وعلقت: “كان ضروري حضوري حفل الزفاف الذي كان في نفس اليوم، وبالفعل حضرت، لأني اتعلمت إني عمري ما هرضي حد، والناس نفسها تشوف لك حاجة غلط