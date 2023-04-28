انت الان تتابع خبر انت واخد ايه انهارده.. عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما حدث بين يسرا وعادل امام في فيلم رساله الي الوالي خلف الكواليس وجعل المخرج يوقف التصوير والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اشتهرت بادوارها الكبيره جدا والكثيره جدا مع النجم الكبير والفنان الشهير عادل امام انها فاتنه السينما المصريه التي خالط الكثير من الافلام السلميه مع الفنان انها النجمه يسرا التي خاضت احدى الافلام الشهيره التي حقق نجاحا كبيرا جدا في مسيرتها الفنيه مع الفنان عادل امام وهو فيلم رساله الى الوالي.

حيث خرجت الفنانه يسرا بعد احدى البرامج التلفزيونيه والتي صرحت من تصريحات عده تصريحات كبيره جدا والتي قالت من خلالها ان الانسان مهما يفعل لا يكون راضيا عن نفسه او لا يرضي من حوله سواء فعلت ما يجب عليك فعله او لم تكن بما يجب عليك فعله.

يعتبر فيلم رساله الى الوادي من الافلام الشهيره التي جمعت الفنان عادل امام و يسرا حيث جمع بينهما مشهد في غايه الجراءه الامر الذي جعل المشهد وجعل القضاء يتدخل ودار الافتاء تتدخل بسبب.

وتابعه الفنانه يسرا حديثها في هذا البرنامج ان كان من فضل ربها عليها انها لم تقوم او لم تاتي باي خادمه لتخدم ولدها في ظروف مرضها وانها كانت تتمنى ان تقوم بخدمتي والدتها وتوفر لها كل ما تحتاجه.