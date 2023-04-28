انت الان تتابع خبر بدون خجل.. دنيا بطمه بإطلالة جريئة تضع قدم فوق الأخرى وما ظهر منها دون أن تشعر جعل الجمهور في ذهول..ومتابع كله بأن يا مدام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتمد الفنانه المغربيه التي احتلت قلوب المتابعين بسبب اثاره الجدل بشكل متكرر ودائما في حياتها اليوميه حيث تعتمد الفنانه دنيا بطمه في السنوات القلله الماضيه باطلالات في غايه الجراءه والاثاره منها حيث تعتمد على ظهور جزء كبير جدا من جسدها ولا تجعلها تتصدر مواقع التواصل الاجتماعيه بصوره كبيره جدا ومواقع بحث جوجل ومن اكثر النجمات تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت النجمه المغربيه الشهيره والمطربه الكبيره دنيا بطمه بعده صور على صفحتها الخاصه على موقع حيث قام ت بوضع احدى قدميها فوق الاخرى حيث كانت ترتدي هوت شورت قصير جدا مما اظهر عده مناطق من ساقيها الامر الذي جعل الجمهور في حاله من الصدمه والذهول لما فعلته الفنانه دنيا.

قامه الفنانه دنيا بطمه بالتعليق على هذه الصور بعد احداث ضجه كبيره جدا على موقع التواصل الاجتماعي بانها لم تتعمد فعل هذا الشيء ولم يكن في الحسبان ولم يكن متعمدا وانهالت عليه التعليقات بصوره كبيره جدا حيث وصفها البعض بانها تقوم بنشر واظهار نفسها من اجل كسب الشهره ومن اجل كسب المتابعين فيما اعجب البعض الاخر بالصور والفيديوهات التي تقوم بنشرها الفنانه دنيا بطمه.